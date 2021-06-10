عاجل.. الحكم على صافع ماكرون بالحبس 4 أشهر

جدة - نرمين السيد - وطالب ممثلو الادعاء الفرنسى، فى وقت سابق، اليوم الخميس، بحبس داميان تاريل (28 عاما)، الشاب الذى صفع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على وجهه، بالسجن 18 شهرا.
وفى وقت لاحق وصف الرئيس الفرنسى الاعتداء بأنه حادث فردى، وقال إن العنف والكراهية تهددان الديمقراطية.
وخلال زيارة كان يقوم بها ماكرون لمنطقة "تان ليرميتاج" جنوب شرقى البلاد، اقترب الرئيس الفرنسى من حشد من المواطنين لإلقاء التحية عليهم، فأقدم شاب على مسك يد الرئيس وصفعه على وجهه، مرددا عبارةً معروفة لدى المدافعين عن الملكية الفرنسية الماضية، قبل أن يتدخل أمن الرئيس ويلقى القبض على المواطن بالإضافة إلى شخص آخر كان برفقته يصور الحادثة.
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