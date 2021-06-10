اشتية يطالب بتدخل دولى عاجل لحماية الفلسطينيين بعد عملية اغتيال جنين

جدة - نرمين السيد - حذر رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الخميس، من التداعيات الخطيرة لعملية الاغتيال التى ارتكبتها قوة إسرائيلية خاصة فى جنين اليوم، وأدت إلى مقتل ثلاثة فلسطنيين (ضابطان من الاستخبارات العسكرية وأسير محرر)، واصفا اياها بـ"إرهاب الدولة المنظم، الذى يستدعى تدخلا دوليا عاجلا لوقفه وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى".





واعتبر أشتية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- عملية الاغتيال بأنها "محاولة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته، لجلب ردود فعل تمكنه من الاحتفاظ بمنصبه الذى لم يتبق له فيه سوى بضعة أيام". وطالب المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الانسان الدولية، والولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل العاجل لوقف عمليات القتل الاسرائيلية، وإدانة سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقى التى تمارسها سلطات الاحتلال فى الاراضى المحتلة.

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