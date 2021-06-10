خطوات توثيق لقاح كورونا فى تطبيق توكلنا لمن تلقوه خارج المملكة

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن خطوات توثيق لقاح كورونا فى تطبيق توكلنا للذين حصلوا على اللقاح من خارج المملكة من المبتعثين والمواطنين، حيث وفرت الوزارة آلية اعتماد اللقاح داخل المملكة وتوثيقه من خلال تطبيق توكلنا، واعتماد لقاح كورونا هام لجميع السعوديين المقيمين بالمملكة والغير مقيمين من المواطنين وكذلك المبتعثين، حيث لا يُسمح بالسفر من خلال مطارات المملكة أو الدخول إلى مطارات المملكة سوي للأفراد الذين تلقوا اللقاح ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وكانت الملحقية الصحية السعودية قد ذكرت من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر” بأن على من يرغب فى توثيق حصوله على لقاح كورونا فى تطبيق توكلنا من خارج المملكة أن يقوم بتقديم طلب من خلال رابط البوابة الخارجية للتطعيمات لتقديم طلب لاعتماد اللقاح داخل المملكة، ويقوم المواطن بقراءة التعليمات جيداً قبل تقديم الطلب.

شروط تقديم طلب توثيق لقاح كورونا لمن تلقوه خارج المملكة

وقد نشرت البوابة الخارجية للتطعيمات شروط وتعليمات هامة لتسهيل عملية إضافة المعلومات فى أقل مدة ممكنة ومذلك لتفادي رفض الطلب وهي:-

أن تكون المعلومات المدخلة صحيحة ودقيقة. لابد من وجود هوية وطنية أو هوية مقيم لاستقبال الطلب. المستندات المدخلة مع الطلب يلزم أن تكون بصيغة PDF ولا يزيد حجمها عن 1 ميغابايت. التأكد من مطابقة الشهادة للشروط التالية:-

يتم تسجيل البيانات الشخصية بشكل دقيق وواضح فى الشهادة.

تكون الشهادة صادرة بأحد اللغات التالية “العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية، أو مترجمة للغة العربية”.

أن تحتوي الشهادة على اسم اللقاح بشكل واضح وتاريخه، ورقم التشغيلة.

وأيضاً من ضمن شروط اعتماد وتوثيق لقاح كورونا لمن تلقوه خارج المملكة ما يلي:-

أن يرفق بالطلب صورة من جواز السفر، وصورة من شهادة التطعيم. قد تستغرق مدة تنفيذ الطلب حوالى 5 أيام عمل. اللقاحات المعتمدة فى المملكة العربة السعودية هي: “فايزر بيونتك، وموديرنا، وأكسفورد أسترازينيكا، وجانسن”.

خطوات توثيق لقاح كورونا فى حالة تلقيه فى أمريكا أو كندا

نشرت الملحقية الصحية السعودية فى واشنطن آليات طلب التسجيل والمرفقات لتوثيق تلقى لقاح كورونا فى تطبيق توكلنا بالخطوات التالية:

التسجيل فى تطبيق صحتي.

وضع جميع المرفقات المطلوبة فى ملف واحد بصيغة PDF وإرساله إلى الجهة المختصة فى وزراة الصحة على البريد الإلكتروني [email protected]

مع صورة من المستندات التالية:-