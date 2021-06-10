طريقة تسجيل الإجابة فى امتحانات الثانوية العامة 2021

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طريقة تسجيل الإجابة فى امتحانات الثانوية العامة الدور الأول2021 بنظام البابل شيت والتابل معاً، حيث كشف الدكتور طارق شوقي عن خطوات تسجيل الإجابات التي ستعقد هذا العام بطريقتين معاً وهى الطريقة الإلكترونية باستخدام التابلت، والطريقة الورقية باستخدام ورقة الأسئلة المطبوعة داخل اللجان ويقوم الطالب بتسجيل الإجابات على البابل شيت، ثم رصد الإجابات على التابلت.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه سيتم إتاحة الفرصة والوقت الكافي لضمان تسجيل الإجابات فى البابل شيت وفى التابلت وذلك لضمان وجود نسخة أضافية من إجابات الطالب على أسئلة امتحانات الثانوية العامة وتأمين الإجابات من وقوع أي مشكلات تقنية قد تحدث فجأة فى التابلت.طريقة تسجيل الإجابة فى امتحانات الثانوية العامة
صرح الدكتور طارق شوقي بأن الإجابة على البابل شيت فى امتحانات الثانوية العامة إلزامية وإجبارية، وقد وجه الوزير عدد من النصائح للطلاب يجب اتباعها عند تسجيل الإجابة فى امتحانات الثانوية العامة وهى كالتالي:-
- ضرورة كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس على ورقة البابل شيت أولاً.
- فتح الامتحان على التابلت باستخدام الكود الموجود على ورقة الأسئلة.
- تسجيل الإجابات على البابل شيت باستخدام القلم الرصاص “تسويد الإجابات الصحيحة”.
- التأكد من الإجابة الصحيحة قبل تسويد الإجابة على البابل شيت.
- الضغط على الإجابة الصحيحة على التابلت.
- تسجيل الإجابات على البابل شيت يحفظ حق الطالب فى حالة حدوث أي مشكلة تقنية فى الشبكات أو فى الكهرباء.
- سيتم عمل مقارنة بين نتيجة الطالب فى البابل شيت والتابلت وفى حالة وجود اختلاف تُعتمد النتيجة التي تكون فى صالح الطالب.
- فى حالة تعذر الحاسب الآلي فى التعرف على إجابة الطالب الموجودة على البابل شيت سيتم اللجوء إلى الإجابة الموجودة فى التابلت.
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طريقة تسجيل الإجابة فى امتحانات الثانوية العامة الدور الأول2021 بنظام البابل شيت والتابل معاً، حيث كشف الدكتور طارق شوقي عن خطوات تسجيل الإجابات التي ستعقد هذا العام بطريقتين معاً وهى الطريقة الإلكترونية باستخدام التابلت، والطريقة الورقية باستخدام ورقة الأسئلة المطبوعة داخل اللجان ويقوم الطالب بتسجيل الإجابات على البابل شيت، ثم رصد الإجابات على التابلت.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه سيتم إتاحة الفرصة والوقت الكافي لضمان تسجيل الإجابات فى البابل شيت وفى التابلت وذلك لضمان وجود نسخة أضافية من إجابات الطالب على أسئلة امتحانات الثانوية العامة وتأمين الإجابات من وقوع أي مشكلات تقنية قد تحدث فجأة فى التابلت.طريقة تسجيل الإجابة فى امتحانات الثانوية العامة
صرح الدكتور طارق شوقي بأن الإجابة على البابل شيت فى امتحانات الثانوية العامة إلزامية وإجبارية، وقد وجه الوزير عدد من النصائح للطلاب يجب اتباعها عند تسجيل الإجابة فى امتحانات الثانوية العامة وهى كالتالي:-
- ضرورة كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس على ورقة البابل شيت أولاً.
- فتح الامتحان على التابلت باستخدام الكود الموجود على ورقة الأسئلة.
- تسجيل الإجابات على البابل شيت باستخدام القلم الرصاص “تسويد الإجابات الصحيحة”.
- التأكد من الإجابة الصحيحة قبل تسويد الإجابة على البابل شيت.
- الضغط على الإجابة الصحيحة على التابلت.
- تسجيل الإجابات على البابل شيت يحفظ حق الطالب فى حالة حدوث أي مشكلة تقنية فى الشبكات أو فى الكهرباء.
- سيتم عمل مقارنة بين نتيجة الطالب فى البابل شيت والتابلت وفى حالة وجود اختلاف تُعتمد النتيجة التي تكون فى صالح الطالب.
- فى حالة تعذر الحاسب الآلي فى التعرف على إجابة الطالب الموجودة على البابل شيت سيتم اللجوء إلى الإجابة الموجودة فى التابلت.
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