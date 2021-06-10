طريقة تسجيل الإجابة فى امتحانات الثانوية العامة 2021

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طريقة تسجيل الإجابة فى امتحانات الثانوية العامة الدور الأول2021 بنظام البابل شيت والتابل معاً، حيث كشف الدكتور طارق شوقي عن خطوات تسجيل الإجابات التي ستعقد هذا العام بطريقتين معاً وهى الطريقة الإلكترونية باستخدام التابلت، والطريقة الورقية باستخدام ورقة الأسئلة المطبوعة داخل اللجان ويقوم الطالب بتسجيل الإجابات على البابل شيت، ثم رصد الإجابات على التابلت.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه سيتم إتاحة الفرصة والوقت الكافي لضمان تسجيل الإجابات فى البابل شيت وفى التابلت وذلك لضمان وجود نسخة أضافية من إجابات الطالب على أسئلة امتحانات الثانوية العامة وتأمين الإجابات من وقوع أي مشكلات تقنية قد تحدث فجأة فى التابلت.

طريقة تسجيل الإجابة فى امتحانات الثانوية العامة

صرح الدكتور طارق شوقي بأن الإجابة على البابل شيت فى امتحانات الثانوية العامة إلزامية وإجبارية، وقد وجه الوزير عدد من النصائح للطلاب يجب اتباعها عند تسجيل الإجابة فى امتحانات الثانوية العامة وهى كالتالي:-