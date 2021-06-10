موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وكيفية التسجيل في البرنامج

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 الأمر الذي يشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وبحث عنه الكثيرون حيث تصدر الموضوع محركات البحث، حيث الاستعلام عن موعد الصرف المحدد للفئات المحدودة الدخل وذلك للمستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة لصرف المساعدة المقطوعة والتي تُعد احد الخدمات الحكومية التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين في المملكة العربية السعودية.موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442
دائما ما يبحث المواطنين عن طريقة لزيادة الدخول والرواتب الخاصة بهم وخاصة من هم محدودي الدخل، لذا حددت الوزارة بعض الشروط للمواطنين المستحقين لصرف مبالغ المساعدة المقطوعة والتي من المقرر صرفها خلال. الأيام القليلة القادمة والشروط هي :
- أن يكون المواطن المستحق سعودي الجنسية ومقيم على الأراضي السعودية.
- بينما في حالة المواطنين المتزوجين فلا يزيد الراتب عن 8900 ريالاً سعودياً.
- لا يمتلك هذا المواطن السعودي أية أراضي زراعية ولا أية سجلات تجارية حتى يتمكن من الاستفادة بمبالغ الدعم التي تقدمها المساعدة المقطوعة.
- أولوية صرف المساعدة المقطوعة للمطلقات و الأرامل وإصحاب الإعاقات.
- لا يقل عمر المواطن المتقدم عن 35 عاماً ومن أصحاب الدخول المنخفضة.
يتمكن المواطنين من التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي للمساعدة المقطوعة من الرابط التالي https://hrsd.gov.sa/ar.
- الضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.
- سوف تظهر لك صفحة التسجيل في الحال للمواطن الذي يود التسجيل في البرنامج.
- اختر تسجيل مستخدم جديد من اجل إنشاء حساب خاص به.
- كتابة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، كلمة المرور الجديدة.
- ادخل الرمز التأكيدى.
- سوف تتلقى رسالة تأكيد على هاتفك المسجل عبر الموقع.
- قم بكتابة الرمز التي تم إرساله لك في الرسالة النقر على زر التأكيد.
الوسوم
موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 الأمر الذي يشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وبحث عنه الكثيرون حيث تصدر الموضوع محركات البحث، حيث الاستعلام عن موعد الصرف المحدد للفئات المحدودة الدخل وذلك للمستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة لصرف المساعدة المقطوعة والتي تُعد احد الخدمات الحكومية التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين في المملكة العربية السعودية.موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442
دائما ما يبحث المواطنين عن طريقة لزيادة الدخول والرواتب الخاصة بهم وخاصة من هم محدودي الدخل، لذا حددت الوزارة بعض الشروط للمواطنين المستحقين لصرف مبالغ المساعدة المقطوعة والتي من المقرر صرفها خلال. الأيام القليلة القادمة والشروط هي :
- أن يكون المواطن المستحق سعودي الجنسية ومقيم على الأراضي السعودية.
- بينما في حالة المواطنين المتزوجين فلا يزيد الراتب عن 8900 ريالاً سعودياً.
- لا يمتلك هذا المواطن السعودي أية أراضي زراعية ولا أية سجلات تجارية حتى يتمكن من الاستفادة بمبالغ الدعم التي تقدمها المساعدة المقطوعة.
- أولوية صرف المساعدة المقطوعة للمطلقات و الأرامل وإصحاب الإعاقات.
- لا يقل عمر المواطن المتقدم عن 35 عاماً ومن أصحاب الدخول المنخفضة.
يتمكن المواطنين من التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي للمساعدة المقطوعة من الرابط التالي https://hrsd.gov.sa/ar.
- الضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.
- سوف تظهر لك صفحة التسجيل في الحال للمواطن الذي يود التسجيل في البرنامج.
- اختر تسجيل مستخدم جديد من اجل إنشاء حساب خاص به.
- كتابة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، كلمة المرور الجديدة.
- ادخل الرمز التأكيدى.
- سوف تتلقى رسالة تأكيد على هاتفك المسجل عبر الموقع.
- قم بكتابة الرمز التي تم إرساله لك في الرسالة النقر على زر التأكيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وكيفية التسجيل في البرنامج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.