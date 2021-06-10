موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وكيفية التسجيل في البرنامج

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 الأمر الذي يشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وبحث عنه الكثيرون حيث تصدر الموضوع محركات البحث، حيث الاستعلام عن موعد الصرف المحدد للفئات المحدودة الدخل وذلك للمستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة لصرف المساعدة المقطوعة والتي تُعد احد الخدمات الحكومية التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين في المملكة العربية السعودية.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

دائما ما يبحث المواطنين عن طريقة لزيادة الدخول والرواتب الخاصة بهم وخاصة من هم محدودي الدخل، لذا حددت الوزارة بعض الشروط للمواطنين المستحقين لصرف مبالغ المساعدة المقطوعة والتي من المقرر صرفها خلال. الأيام القليلة القادمة والشروط هي :

أن يكون المواطن المستحق سعودي الجنسية ومقيم على الأراضي السعودية.

بينما في حالة المواطنين المتزوجين فلا يزيد الراتب عن 8900 ريالاً سعودياً.

لا يمتلك هذا المواطن السعودي أية أراضي زراعية ولا أية سجلات تجارية حتى يتمكن من الاستفادة بمبالغ الدعم التي تقدمها المساعدة المقطوعة.

أولوية صرف المساعدة المقطوعة للمطلقات و الأرامل وإصحاب الإعاقات.

لا يقل عمر المواطن المتقدم عن 35 عاماً ومن أصحاب الدخول المنخفضة.

رابط وكيفية التسجيل في برنامج المساعدة المقطوعة”الضمان الاجتماعي”

يتمكن المواطنين من التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي للمساعدة المقطوعة من الرابط التالي https://hrsd.gov.sa/ar.