مكافأة 3 ملايين دولار مقابل أى معلومات عن الهجمات ضد منشآت أمريكا بالعراق

وقال البرنامج فى تغريدة على حسابه على تويتر اليوم الخميس، إن المكافأة تأتى بعد أن هاجم "إرهابيون البعثات الأمريكية ثم هرعوا للاختباء"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".
وأضاف "يا أهل العراق الأوفياء، يهاجم إرهابيون جبناء البعثات الدبلوماسية الأمريكية فى العراق ثم يهرعون للاختباء بين السكان المدنيين".
ودعا البرنامج كل من يملك معلومات إلى مراسلة البرنامج نصيا عبر واتساب أو تلجرام أو سجنال.
يأتى هذا الإعلان بعد أن استهدفت 3 طائرات مسيرة قاعدة فكتوريا العسكرية فى مطار بغداد الدولى، التى تضم قوات أمريكية، وأعلن الجيش العراقى فى بيان اليوم أن طائرة واحدة من بين الثلاث أسقطت، مضيفا أنه سيكشف لاحقاً عن مصير الطائرتين المتبقيتين.
واستدعت الحادثة استنفارا عسكريا أمريكيا فى عدد من القواعد التى تتواجد فيها بالبلاد، وبمحيط السفارة الأمريكية فى بغداد، وسط توقعات بتكرار تلك الهجمات فى الأيام المقبلة.
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