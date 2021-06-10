وول ستريت: بايدن وجونسون يلتقيان لأول مرة فى اختبار للعلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن اللقاء الذى سيعقد خلال ساعات بين الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، وهو الأول بينهما، يعد بمثابة اختبار للعلاقات بين أمريكا والمملكة المتحدة، وسط جائحة فيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والتوترات المتزايدة بشأن أيرلندا الشمالية.





وأضافت الصحيفة - فى تقرير نشرته عبر موقعها الالكترونى - أنه من المتوقع أن يوقع الزعيمان "ميثاقا أطلسيا" واسع النطاق يهدف إلى توطيد العلاقات عبر الأطلسى ويأخذ فى الاعتبار خطر الهجمات الإلكترونية والاحتباس الحرارى.

وأفادت بأن الميثاق الأطلسى وضع وفق صيغة "الميثاق" الذى وقعه رئيس الحكومة الأسبق وينستون تشرشل والرئيس الأمريكى الأسبق فرانكلين روزفلت عام 1941 عندما حددا رؤيتهما لما بعد الحرب العالمية الثانية، موضحة أن ميثاق بايدن وجونسون سيركز على التعافى من الوباء وتغير المناخ والتجارة والأمن.

وأشارت إلى أن بايدن وجونسون سيطلعان قبل اجتماعهما الرسمى على ميثاق الأطلسى لعام 1941.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، أنشأت واشنطن ولندن فريق عمل يهدف إلى إعادة فتح المجال الجوى بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة على الرغم من عدم تحديد جدول زمنى دقيق للقيام بذلك.

ومن المرجح أن تكون أيرلندا الشمالية على رأس جدول أعمال هذا الأسبوع، وسط خلاف بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى حول ترتيب معقد لإدارة التجارة والحفاظ على السلام هناك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.