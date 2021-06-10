وفد وزارى فلسطينى يتوجه إلى القاهرة خلال يومين لبحث إعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - يتوجه إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين وفد وزارى برئاسة نائب رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور زياد أبو عمرو، يضم وزراء: الاقتصاد خالد العسيلى، والأشغال العامة والإسكان المهندس محمد زيارة، والزراعة رياض العطارى، والحكم المحلى مجدى الصالح، والمستشار فى مكتب رئيس الوزراء الدكتور اصطيفان سلامة.





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