أخبار اليمن : شهيد و3 جرحى بقصف سعودي على صعدة

دوت الخليج -

شهيد و3 جرحى بقصف سعودي على صعدة

استشهد مواطن وأصيب 3 آخرين اليوم بقصف مدفعي سعودي استهدف مديرية منبه بمحافظة صعدة. شهيد و3 جرحى بقصف سعودي على صعدةاستشهد مواطن وأصيب 3 آخرين اليوم بقصف مدفعي سعودي استهدف مديرية منبه بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف بالقصف المدفعي منطقة آل الشيخ بمديرية منبه ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين. واضاف المصدر أن العدو السعودي عاود استهداف منطقة الرقو في نفس المديرية ما أدى لإصابة مواطن بجروح بليغة. وذكر المصدر أن غارات طيران العدوان على منطقة الفرع بمديرية كتاف بلغت 22 غارة خلال الـ48 ساعة الماضية.

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