عقوبات أميركية على شبكة تدعم الحرس الثوري والحوثيين

أعلنت واشنطن، الخميس، فرض عقوبات على أعضاء شبكة تساعد ميليشيات الحرس الثوري الإيراني المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقال بيان لوزارة الخزانة الأميركية، إن الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات للحوثيين، من مبيعات سلع منها النفط الإيراني.

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