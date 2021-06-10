عقوبات أمريكية على كيانات مرتبطة بإيران فى اليمن وسوريا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة فى بيان أن هذه العقوبات "مرتبطة بالإرهاب"، وتم فرضها على "أعضاء شبكة تساعد الحرس الثورى الإيرانى والحوثيين باليمن". وأضافت أن "هذه الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات للحوثيين من مبيعات سلع منها النفط الإيرانى". وشملت العقوبات عدة أشخاص فى دول مختلفة، وفى مدينة صنعاء باليمن التى تسيطر عليها مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران.

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