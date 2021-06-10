البنتاجون: إيران مستمرة فى دعم الميليشيات بالمنطقة

كما أكد أنها مستمرة فى تطوير برامجها النووية والصاروخية الباليستية.
وفى معرض استعراض ميزانية الدفاع الأمريكية، أشار إلى أن جزءا من هذه الميزانية يهدف للتصدى للصواريخ الباليستية لدول مثل إيران.
أما فى ما يتعلق بملف أفغانستان، فأوضح أن انسحاب القوات الأميركية يسير كما هو مخطط، مشددا على أن الوزارة واثقة من أنها ستملك التفويض اللازم لملاحقة تنظيم القاعدة بعد الانسحاب.
كما أكد عزم واشنطن الحفاظ على علاقة جيدة ومثمرة مع الأفغان، والاستمرار فى توفير التمويل اللازم للجيش الأفغانى، ودعم الحكومة أيضًا.
بدوره، شدد رئيس هيئة الأركان، مارك ميلى على "مواصلة الانسحاب الاستراتيجى والآمن والمدروس من أفغانستان مع ضمان استمرار الدعم لقوات الأمن".
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