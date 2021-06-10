عاجل.. سقوط 3 صواريخ باليستية حوثية على مدينة مأرب اليمنية

جدة - نرمين السيد - وكانت مصادر يمنية موثوقة، كشفت يوم الإثنين الماضى، من مخطط حوثى لاستهداف أنابيب النفط ومحطات الوقود، ضمن سياسة الأرض المحروقة لتدمير مدينة مأرب الغنية بالغاز.

وقالت مصادر يمنية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، إن فيلق القدس الإيرانى يقف وراء هذا المخطط الإرهابى، من خلال أداته التنفيذية وحاكم الميليشيا حسن إيرلو.

واعتبرت المصادر أن حادثة محطة وقود مأرب التى نتجت عنها مجزرة أودت بحياة 17 يمنياً، بينهم 5 أطفال، تمثل نقطة الانطلاق فى هذه الخطة بعد فشل الميليشيات فى السيطرة عليها، وتكبدها خسائر بشرية فادحة.

كا ندد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنى، ماجد فضائل، بالصمت الدولى إزاء الجريمة البشعة، مؤكدًا أنها جريمة حرب بامتياز، ولا تسقط بالتقادم، ويجب تقديم مرتكبيها للعدالة.