انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تطلق أول جهاز تنفس صناعي تم تصنيعه محليا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أطلقت المملكة العربية السعودية، الخميس 09 يونيو 2021، أول جهاز تنفس صناعي تم تصنيعه في المملكة بمواصفات عالمية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومتطلبات السوق.

وحسب الشركة السعودية المنتجة للجهاز “الرواد”، فإنها ستنتج 6000 جهازًا سَنَوِيًّا بمعدل محتوى محلي 48٪، ويعمل حوالي 50 موظفًا في المشروع.

وجاء ذلك في سياق جهود الصناعة ونظام الثروة المعدنية لتوطين الصناعات الطبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الطبية الأساسية والأمن الصحي للمملكة.

وأشار وزير الصحة، الدكتور السيد توفيق بن فوزان الربيعة، إلى مساعي الوزارة لتحقيق رؤية المملكة بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والجهات ذات العلاقة، من خلال الدعم والتشجيع للشركات والمصانع الوطنية، وذلك من أجل توطين صناعات الأجهزة الطبية في السعودية.

ولفت وزير الصحة إلى أن تصنيع هذه الأجهزة سيساهم في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد -19) نظرا للحاجة المستمرة لهذه الأجهزة في المستشفيات.

وصرح وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية ، بندر الخريف: أن هذه الخطوة المهمة جائت في وقت يواجه فيه العالم تحديات كبيرة ، في ظل الوضع الحالي واستمرار تداعيات جائحة وباء كورونا وانعكاساته على سلاسل التوريد اليومية والمستلزمات الأساسية خاصة في مجال الرعاية الصحية ، وقد أدى ظهور هذا الوباء إلى وضع خطة لتطوير الصناعة والعمل بوتيرة متسارعة في عدد من القطاعات ذات الأولوية في المملكة.