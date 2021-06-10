انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن! موعد صرف حساب المواطن وخطوات الاستعلام عن الدفعة 43 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعرف الآن على موعد صرف حساب المواطن وخطوات الاستعلام عن الدفعة 43، حيث يعد برنامج حساب المُواطن من أفضل البرامج التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية للمواطنين لترفع من مستوى معيشتهم وبالتالي يتمكنوا من شراء كل ما يحتاجه المنزل وأيضاً الاحتياجات الشخصية الخاصة بكل فرد بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المواطن الذي يحصل على هذا الدعم من سداد المصروفات الخاصة بمدارس أبنائه والعيش حياة كريمة دون أي مشاكل مادية حيث يتم صرف دعم حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي وهذا الموعد ثابتاً لا يتغير تقريباً إلا إذا صادف يوم 10 إجازة رسمية في المملكة فسوف يتغير إلى 11 أو 12 وسوف نقدم في هذا المقال الموعد المحدد لإيداع مبالغ دعم حساب المواطن الدفعة 43 وأيضاً طريقة الاستعلام عن الدفعة الحالية وكيفية تقديم اعتراض على عدم الأهلية.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 43

برنامج حساب المُواطن سيبدأ بإيداع المبالغ الخاصة بالدفعة 43 يوم الخميس “اليوم” الموافق 2021/6/10 م والموافق أيضاً 28 شوال 1442 هـ وهذا لمستحقين دعم حساب المواطن التي ظهرت أهليتهم يوم 30 مايو الماضي أما عن المواطنين التي ظهرت عدم أهليتهم يمكن أن يقدموا طلب اعتراض بدايةً من اليوم الخامس من إيداع المبالغ وتستمر المدة المتاح لتقديم الاعتراض 90 يوم وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

كيفية تقديم طلب الاعتراض على عدم الأهلية

أولاً يقوم المواطن بالدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن. ثانياً يتجه المواطن إلى خانة إدارة الحساب ويتم الضغط على أيقونة تاريخ الاستحقاق حينها سيظهر أسباب عدم أهليته. ثالثاً يقوم المواطن بالضغط على أيقونة رفع الاعتراض. رابعاً يقوم بكتابة كافة المعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة ودقيقة وبعد ذلك الضغط على أيقونة إرسال. وبعد مراجعة طلب الاعتراض الخاص بالمواطن من قبل برنامج حساب المُواطن يتم إرسال رسالة نصية على الجوال الخاص به أو على البريد الإلكتروني الخاص به ستخبره بنتيجة طلب الاعتراض.

طريقة الاستعلام عن الدفعة الجديدة لحساب المواطن برقم الهوية 1442هـ