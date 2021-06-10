فتح حساب جاري أون لاين في بنك الرياض المميزات والشروط

بنك الرياض السعودي يعد من المؤسسات المالية الكبري ويقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات المصرفية المختلفة إلى جانب تقديم المنتجات التمويلية للأفراد والشركات ومن الخدم المقدمة للعملاء بالمصرف خدمة فتح الحساب الجاري وكما ذكرنا لكم سابقاً بأحد المقالات خطوات فتح الحساب الجاري بالبنك الأهلي السعودي فمن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة فتح حساب جاري ببنك الرياض وأهم المميزات وما هي شروط فتح الحساب الجاري بالبنك.

مميزات فتح الحساب الجاري ببنك الرياض

يقدم بنك الرياض خدمة فتح الحساب الجاري مع مجموعة من المميزات التي يحصل عليها العميل عند فتح حساب بالبنك ومن أهم تلك المميزات التالي:

التمكن من القيام بكافة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المصرف.

الحصول على كشف حساب لجميع العمليات المصرفية التي قمت بها.

كشف حساب خاص بحسابك البنكي.

الحساب متاح بالعملات الأجنبية وذلك إلى جانب الريال السعودي.

الحصول على بطاقة مدي الخاصة بالمصرف.

الحصول على دفتر شيكات مجاناً.

التمكن من إجراء عمليات التحويل المصرفي بمجرد فتح الحساب.

إدارة معاملاتك البنكية بشكل أكثر أماناً.

شروط فتح الحساب الجاري بالمصرف

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تكون متوافرة في العميل حتي يتمكن من فتح الحساب وجاءت تلك الشروط كما يلي:

لا يقل عمر العميل عن خمسة عشر عاماً. أن يمتلك العميل بطاقة هوية وطنية سارية بالنسبة للمواطنين والمقيمين صلاحية إقامة سارية المفعول. يتوجب على العميل أن يكون لديه حساب شخصي بمنصة أبشر. يتوجب على العميل أن يكون مسجل في العنوان الوطني.

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك.

الضغط على فتح حساب جاري.

بعدها يقوم العميل بالضغط على زر التقدم بطلب.

قم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة وتحديد ما إذا كنت مسجل بمنصة أبشر أم لا ثم اضغط على التالي وقم بإتباع باقي الخطوات.

قم بالدخول إلى حسابك الخاص بأبشر ووثق بياناتك الشخصية عبر النفاذ الوطني الموحد.

خطوات فتح الحساب الجاري بالمصرف

بعد القيام بجميع الخطوات المطلوبة يتم فتح الحساب مباشرة وبعد ذلك يتم إرسال بطاقة مدي إلي عنوانك الذي قمت بتسجيله خلال سبعة أيام عمل كما أكد المصرف على أن يكون لدي المتقدم لفتح الحساب الجاري حساب شخصي بأبشر وأن يكون مسجلاً بالعنوان الوطني.