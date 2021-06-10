بايدن: ما زلت أنسى أنني رئيس

شهد خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن الأول لقوات بلاده المتمركزة في الخارج مؤخرا، مواقف غير معتادة، من بينها قوله إنه "أحيانا ما ينسى أنه رئيس".

وأثار خطاب بايدن انتقادات بسبب تصريحات وصفت بـ"الغريبة" له ولزوجته جيل.

وفي خطاب ألقاه أمام عسكريين أميركيين في ميلدنهال في بريطانيا، افتتحت السيدة الأولى الأميركية الكلمة قائلة "يمكنكم الجلوس. لا أريدكم أن تظلوا واقفين"، ثم استدارت وقالت لزوجها "انتبه، جو!".

ووفق وسائل إعلام أميركية، فإن كلمة "انتبه جو" جرت على جيل بايدن انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر معلقون عن انزعاجهم من "توجيهها أمرا" للرئيس، حتى لو كانت تمزح.

لكن شريحة أخرى من المعلقين قالت إن عبارة السيدة الأولى لا يجب إخراجها من سياقها، حيث كانت تمزح ولم تقصد توجيه أي إساءة للرئيس الأميركي.

وبعدها، صعد بايدن إلى المنصة لإلقاء خطابه ونسي أن يطلب من عناصر سلاح الجو "أخذ راحتهم".

وعندما تذكر بعد مرور دقيقتين، قدم تفسيرا غريبا لسبب نسيانه، قائلا: "ما زلت أنسى أنني رئيس"، مما أثار ضحكات الحاضرين.

وكان بايدن وصل، الأربعاء، إلى بريطانيا في مستهل جولة أوروبية تستمر 8 أيام، هي الأولى له منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي.

واستقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأميركي، الخميس، وذلك في منتجع كاربس باي الإنجليزي المطل على البحر.

وقال جونسون "شعر الجميع بسعادة بالغة" لرؤية بايدن في المنتجع الساحلي في جنوب غرب إنجلترا، فيما هنأ الرئيس الأميركي رئيس الوزراء على زواجه مؤخرا، قبل بدء محادثاتهما المغلقة.