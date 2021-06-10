أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، نهاية عملية "برخان" التي كانت تهدف لقتال المتشددين في منطقة الساحل الإفريقي، حسبما أكدت مراسلة "دوت الخليج".
كما قال مصدران مطلعان ومسؤول فرنسي في غرب إفريقيا لـ"رويترز"، إن ماكرون سيعلن عن خفض في عدد القوات الفرنسية التي تقاتل المتطرفين في المنطقة الإفريقية المضطربة.
وحققت فرنسا بعض الانتصارات على مسلحي الساحل خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن هشاشة الوضع الأمني أحبط باريس، مع عدم وجود ما يشير في الأفق لانتهاء عملياتها والاضطراب السياسي، خاصة في مالي.
ويأتي قرار خفض عدد القوات بعد أيام من سيطرة القائد العسكري في مالي، الكولونيل أسيمي جويتا، على السلطة، في أعقاب إطاحة ثاني رئيس خلال 9 أشهر.
ووصف ماكرون تلك الخطوة بأنها "انقلاب على الانقلاب"، وعلق مؤقتا العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في الثالث من يونيو.
وقال أحد المصادر إنه مع خفض عدد القوات قد يكون هناك أيضا إعادة انتشار في النيجر.
وقال اثنان من المصادر إن قرار خفض القوات الفرنسية تم اتخاذه خلال اجتماع لشؤون الدفاع يوم الأربعاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تعلن نهاية "عملية برخان" لمحاربة المتشددين في إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.