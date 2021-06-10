البرلمان العربى يدين قرار نظيره الأوروبى بشأن المغرب

جدة - نرمين السيد - أدان البرلمان العربى، القرار الذى أصدره نظيره الأوروبى مساء اليوم الخميس، بشأن المملكة المغربية، والذى تضمن انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، بشأن سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة غير المشروعة.





وانتقد البرلمان العربى -فى بيان صحفى- موقف نظيره الأوروبى وإصراره على إقحام نفسه فى أزمة ثنائية يمكن حلّها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائى المباشر بين المملكة المغربية وإسبانيا، متجاهلا صوت العقل والحكمة، بما فيها صوت البرلمان العربى، والذى طالبه بالنأى عن التدخل غير المبرّر فى هذه الأزمة الثنائية.

وشدّد البرلمان العربى على أن هذا القرار يفاقم حدّة التوتر القائم، ويغذى النهج الاستعلائى غير المقبول فى التعامل مع القضايا التى تتعلق بالدول العربية، مطالباً إياه بالتخلى عن هذه الأداة الاستفزازية، والتى دأب البرلمان الأوروبى على اتباعها خلال الفترة الأخيرة فى إدارة علاقاته مع الدول العربية، وهو ما يتناقض بشكل تام مع الوفاء بمتطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية.

وأكد البرلمان العربى، رفضه لهذا القرار الذى يتناقض بشكل تام ويتجاهل الجهود الكبيرة التى تبذلها المملكة المغربية فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وجدّد البرلمان العربى، موقفه الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية ورفض كلّ ما يُسئ إليها، مؤكّدا دعمه لها فى كل ما تتخذه من خطوات فى مواجهة هذه الاستفزازات غير المبررة.