ماكرون: البرامج الصاروخية الإيرانية تمثل تهديدا إقليميا

جدة - نرمين السيد - وقال ‏وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، الاثنين الماضى، إنه من غير الواضح إذا ما كانت إيران تمتلك الرغبة لفعل ما يلزم للعودة للاتفاق النووى.

وأضاف ‏بلينكن، فى تصريحات له اليوم أمام الكونجرس الأمريكى: "إذا استمر البرنامج النووى الإيرانى فسينخفض الوقت اللازم لصنع سلاح نووى لبضعة أسابيع".

يشار إلى أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان قد أكد على أنه فى هذا المستوى من تخصيب اليورانيوم فى إيران يجب أن تكون هناك عين يقظة تراقب هذا البلد، مشددا على الحاجة إلى استخدام نظام تحقق قوى للغاية فى هذا الصدد.