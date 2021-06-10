بايدن: سنتبرع بـنصف مليار جرعة من لقاح فايزر لـ 92 دولة

جدة - نرمين السيد - وفى بيان للبيت الأبيض، نشره عبر موقع تويتر، جاء أن "الرئيس بايدن أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستشترى نصف مليار جرعة جديدة من لقاحات فايزر وتتبرع بها إلى 92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل فى العالم. هذه الخطوة التاريخية ستنقذ ملايين الأرواح".

وقال بايدن، إن "التبرع بـ 500 مليون جرعة لقاح كورونا خطوة تاريخية.. وسوف نساعد العالم من أجل الخروج من الجائحة"، حسبما نقلت قناة "العربية".

وتابع بايدن "التطعيم ضد كورونا هو مفتاح إعادة فتح الاقتصاد.. واستمرار كورونا يعنى حدوث المزيد من التحورات".

وأضاف الرئيس الأمريكى "قيمنا تفرض علينا تطعيم العالم ضد فيروس كورونا".