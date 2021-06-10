بايدن: بحثت مع جونسون قيادة بلدينا لجهود مواجهة جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء اليوم الخميس، إنه تحدث سويا مع رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، عن إمكانية قيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، الجهود العالمية لمواجهة جائحة كورونا.





وحسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، قال بايدن "نبنى على الميثاق الأطلسى الجديد للتصدى للقضايا العالمية الحالية". وأوضح بايدن، بخصوص جهود مكافحة وباء كورونا عالميا "سنركز على منح ووصول لقاح كورونا لكل دول العالم". وتابع بايدن، حول لقائه اليوم برئيس وزراء بريطانيا "عقدت اجتماعا مثمرا مع جونسون وبحثنا قضايا كثيرة مشتركة". وأضاف بايدن "عندما نسيطر على الجائحة فى كل العالم سيتعافى الاقتصاد العالمى سريعا". وأكد بايدن أن برنامج التلقيح ساعد الاقتصاد الأمريكى على التعافى من أسوأ أزمة عالمية.

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