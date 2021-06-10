جونسون يستقبل بايدن قبيل قمة مجموعة السبع 

استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس في منتجع خليج كاربيس الإنجليزي، قبيل قمة مجموعة السبع، التي ستنطلق يوم غد الجمعة.
وقال بايدن عن منظر البحر بينما كان يسير مع السيدة الأولى جيل بايدن، وجونسون وزوجة جونسون، كاري: "إنه رائع ، لا أريد العودة إلى المنزل".
وكان بايدن وصل يوم أمس الأربعاء إلى بريطانيا في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه، في رحلة تستغرق ثمانية أيام وتهدف لإعادة بناء العلاقات عبر الأطلسي التي توترت خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وإنعاش العلاقات مع روسيا.
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