أسعار الذهب اليوم في السعودية ومصر مقابل الدولار الأمريكي

أسعار الذهب اليوم بيع وشراء أحد أهم الموضوعات اليومية لدى الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية ومصر، حيث يرغب الكثير من المواطنين وخاصةً المستثمرين في متابعة سعر الذهب باستمرار ليكونوا على علم بكافة التقلبات التي تحدث في أسواق مما يساعدهم في تحديد الوقت المناسب للبيع والشراء ليتمكنوا من تحقيق أقصى استفادة ممكنة، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على أسعار الذهب اليوم في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والكويت وفق أحدث التقارير العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 10 من شهر يونيو 2021 في المملكة العربية السعودية انخفاض في سعر أوقية الذهب حيث بلغ سعر الأوقية 7,098.75 ريال سعودي،على الرغم من ارتفاع سعر المعادن النفيسة عالمياً.

حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 227.63 ريال (60.70 دولار)، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 199.17 ريال (53.11 دولار)، ويعتبر عيار 21 الأكثر مبيعاً في محلات الصاغة بالمملكة.

كما سجل سعر المعدن الأصفر عالمياً ارتفاعاً طفيفاً، حيث ارتفع الذهب في السوق الفورية فأصبحت سعر الأوقية (الأونصة) الواحدة 1893.80 دولار.

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي عيار 24 228.35 ريال سعودي 60.89 دولار عيار 22 209.32 ريال سعودي 55.82 دولار عيار 21 199.81 ريال سعودي 53.28 دولار عيار 18 171.26 ريال سعودي 45.67 دولار

سعر الذهب في مصر مقابل الدولار الأمريكي

سجلت البورصة العالمية للمعادن النفيسة اليوم تراجعًا ملحوظًا، مما أدى إلى انخفاض أسعار المعدن الأصفر بشكل كبير اليوم في مصر الخميس 10-6-2021، حيث سجل الذهب تراجع بقيمة 4 جنيهات مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس.

كما وصل سعر الجنيه الذهب في مصر إلى حوالي 6464 جنيها، كما وصلت أونصة الذهب إلى حوالي 1880 دولار.

الوحدة السعر بالجنية المصري السعر بالدولار الأمريكي عيار 24 924 جنيهاً 60.96 دولار عيار 22 846 جنيهاً 55.88 دولار عيار 21 808 جنيهاً 53.34 دولار عيار 18 693 جنيهاً 45.72 دولار

العوامل المؤثرة في سعر الذهب 2021

تتأثر أسعار المعادن النفيسة وخاصة الذهب العديد من العوامل الهامة التي ترتبط بالأسواق العالمية واقتصاد البلد، لذلك تتمثل أهم العوامل المؤثرة في النقاط التالية:

تختلف تبعاً لاختلاف الطريقة التي تُصنيع بها المشغولات.

تختلف باختلاف عيار الذهب حيث أن كل عيار من الذهب له سعره المختلف ومصنعية مختلفة.

كمية الهالك الخارج من عمليات تصنيع الذهب المستعمل أثناء إعادة تصنيعه مرة أخرى.

ترتبط ارتباطاً وثيقا بحالة السوق العالمية والاقتصاد العالمي.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول أسعار الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما قمنا بالتعرف على أهم العوامل المؤثرة في سعره يومياً، في حالة وجود أي سؤال بإمكانكم تركه في التعليقات.