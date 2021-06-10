أخبار اليمن : 72 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

72 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 72 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية وثلاثة خروقات بقصف مدفعي لعدد 17 قذيفة و60 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت 3 غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والجبلية وتحليق 6 طائرة تجسسية في أجواء المنظر وكيلو16 والفازة والدريهمي والجبلية والجاح.