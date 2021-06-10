هجوم حوثي دام.. قتلى وجرحى في انفجارات تهز مأرب

قتل 5 أشخاص وأصيب 7 آخرون، في هجوم صاروخي شنته ميليشيات الحوثي على مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، الخميس، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وهزت 3 انفجارات كبيرة مأرب، وقال مسؤول محلي إنها نتيجة هجمات صاروخية وعمليات قصف بطائرات مسيرة من جانب الحوثيين الذين يحاولون الاستيلاء على المنطقة الغنية بالغاز.

وقال المسؤول المحلي لـ"رويترز" إن الحوثيين أطلقوا قذيفة وطائرة مسيرة في المدينة.

وتحدث اثنان من السكان لـ"رويترز" عن الانفجارات، وقالا إنهما سمعا صوت سيارات الإسعاف.

ولقي 17 شخصا على الأقل حتفهم في انفجار قرب محطة للوقود في مأرب أوائل الشهر الجاري، وقالت الحكومة الشرعية إنه نجم عن قذيفة للحوثيين.