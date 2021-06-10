بايدن: ما زلت أنسى أننى رئيس

جدة - نرمين السيد - وأثار خطاب بايدن انتقادات بسبب تصريحات وصفت بـ"الغريبة" له ولزوجته جيل.

وفى خطابه الذى ألقاه بايدن، أمام عسكريين أمريكيين فى ميلدنهال فى بريطانيا، افتتحت السيدة الأولى الأمريكية الكلمة قائلة "يمكنكم الجلوس. لا أريدكم أن تظلوا واقفين"، ثم استدارت وقالت لزوجها "انتبه، جو!".

ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن كلمة "انتبه جو" جرت على جيل بايدن انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث عبر معلقون عن انزعاجهم من "توجيهها أمرا" للرئيس، حتى لو كانت تمزح.

لكن شريحة أخرى من المعلقين قالت إن عبارة السيدة الأولى لا يجب إخراجها من سياقها، حيث كانت تمزح ولم تقصد توجيه أى إساءة للرئيس الأمريكى.

وبعدها، صعد بايدن إلى المنصة لإلقاء خطابه ونسى أن يطلب من عناصر سلاح الجو "أخذ راحتهم".

وعندما تذكر بعد مرور دقيقتين، قدم تفسيرا غريبا لسبب نسيانه، قائلا: "ما زلت أنسى أننى رئيس"، مما أثار ضحكات الحاضرين.

وكان بايدن وصل، الأربعاء، إلى بريطانيا فى مستهل جولة أوروبية تستمر 8 أيام، هى الأولى له منذ توليه الرئاسة فى يناير الماضى.

واستقبل رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الرئيس الأميركى، الخميس، وذلك فى منتجع كاربس باى الإنجليزى المطل على البحر.