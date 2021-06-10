وزير الدفاع الأمريكى: نحتاج إلى اتصال عسكرى مباشر مع الصين

جدة - نرمين السيد - وقال أوستن، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ فى الكونجرس الأمريكى، اليوم الخميس، إنه يدعم موقف السيناتور المستقل من ولاية مان، إينجس كينج، الذى دعا إلى حوار بين واشنطن والصين فى المجال العسكرى رغم الخلافات بين الطرفين.
وصرح: "أنا متفق بشكل تام معكم. أشعر، عند رؤية بعض التصرفات العدوانية المعينة من قبل بكين فى المحيطين الهندى والهادئ، بقلق من إمكانية حدوث أى شيء قد يشعل أزمة.. الحديث يدور عن قضية ذات أهمية حيوية".
وتابع: "أعتقد أننا بحاجة إلى القدرة على الحديث مع حلفائنا وشركائنا وإنما كذلك مع خصومنا أو خصومنا المحتملين، أظن أننا بحاجة إلى قناة اتصال مباشرة بين القوات المسلحة وكذلك بين المسؤولين الحكوميين"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
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