5 قتلى وعشرات الجرحى فى القصف الحوثى الصاروخى على مأرب

جدة - نرمين السيد - وقصفت ميليشيا الحوثى الإرهابية، المدعومة من إيران، فى وقت سابق، اليوم الخميس، مدينة مأرب اليمنية بـ 3 صواريخ باليستية.
وقال الجيش اليمنى -تعليقا على الهجمات- إن الحوثيين استخدموا صواريخ باليستية ومسيرات فى مهاجمة مأرب.
وأوضح الجيش اليمنى، أن ميليشيات الحوثى الإرهابية، استهدفت مناطق مدنية وتجارية فى مأرب، كما استهدفت طواقم الإسعاف بمسيرة مفخخة.
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