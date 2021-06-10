5 قتلى وعشرات الجرحى فى القصف الحوثى الصاروخى على مأرب

جدة - نرمين السيد - وقصفت ميليشيا الحوثى الإرهابية، المدعومة من إيران، فى وقت سابق، اليوم الخميس، مدينة مأرب اليمنية بـ 3 صواريخ باليستية.

وقال الجيش اليمنى -تعليقا على الهجمات- إن الحوثيين استخدموا صواريخ باليستية ومسيرات فى مهاجمة مأرب.

وأوضح الجيش اليمنى، أن ميليشيات الحوثى الإرهابية، استهدفت مناطق مدنية وتجارية فى مأرب، كما استهدفت طواقم الإسعاف بمسيرة مفخخة.