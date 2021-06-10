نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة تدريب المعلمين الأردنية والاشتراك في الدورات teachers gov jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة إطلاق موقع التسجيل في منصة تدريب المعلمين التابع إلى وزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث قامت الوزارة بتخصيص تلك المنصة لتوفير البرامج التدريبية لزيادة مهارات وقدرات المعلمين والمعلمات، كي يتم تطوير التعليم الإلكتروني والحاجة إلى زيادة فعلية عملية التعلم عن بعد (E-training Platform)، وبالتالي كانت فكرة إنشاء المنصة وإتاحة رابطها لكلمن يرغب بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها بشكل إلكتروني بالاعتماد على الشبكة الدولة لنقل البيانات.

منصة تدريب المعلمين الأردنية

منصة تدريب المعلمين الأردنية سوف تقدم البرامج التدريبية التي تلزم لتأهيل المعلمين والمعلمات وتطوير وتحسين الكفاءة المهنية والتربوية، وبالتالي تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها في شتى النواحي والمناهج التعليمية، وتوفير بدائل قوية وحقيقية للظروف الاستثنائية التي قد يصعب معها تنفي نظام التعليم الحضوري، وذلك عبر ما كوكبة ونحب من المدربين وتحت إشرافهم.

كما توفر منصة تدريب المعلمين الأردنيين امتحانات لقياس الأداء، تنفذ إلكترونياً، وتكون مؤهلة لأحذ المعلم البرنامج التدريبي، وتتيح كافة الوسائل التفاعلية، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم من خلالها إلى تقديم الخدمات لجميع المعلمين في كل المراحل الدراسية، كذلك من يرغب في الالتحاق بسلك التعليم في المستقبل، وهناك تطلع لأن تتاح تلك البرامج في القريب العاجل لتدريب الأشقاء العرب من المعلمين من يهتمكن بالمنظومة التعليمية ويسعون للانضمام إليها.

التسجيل في منصة تدريب المعلمين الأردنية

طريقة التسجيل في منصة تدريب المعلمين الأردنية كما هو الحال في غيرها من المنصات، حيث يتم في البداية تكوين الحساب للمستخدم، وتفعيلة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني على حسب ما يتوفر على المنصة، وبعدها يتم التقديم على الدورات المتاحة وطلب الاشتراك، والتعرف على طريقة حضور التدريب الإلكتروني عن بُعد والبرامج المطلوب استخدامها لحضور الجلسات او الحلقات التدريبية عن بعد والحصول على شهادات التدريب.