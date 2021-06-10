رابط وخطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 وطريقة التسجيل في المنحة

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 يعد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية وخاصة العمال وأصحاب الحرف وذلك لأن يعرفون نتيجة استحقاق تلك المنحة التي تقدمها وزارة القوي العاملة لهم من أجل مساعدتهم بشكل كبير علي تحسين الحالة المادية.

منحة العمالة الغير منتظمة 2021

تعد هذه المنحة هي نوع من ضمن أنواع المساعدات المالية التي تقدم من قبل وزارة القوي العاملة المصرية إلي العمال الذين تضررو من وقف العمل نتيجة لإنتشار فيروس كورونا المستجد وذلك لأن يساعدهم بشكل كبير علي تحسين الحالة المالية وأيضاً توفير لهم نوع من الدخل الثابت لمدة معينة حيث يتم صرف المنحة للمستفيد لمدة ثلاث أشهر فقط وبقيمة 500 جنية مصري شهرياً.

طريقة التسجيل في منحة القوي العاملة

يتم التسجيل في منحة القوي العاملة للعمالة المؤقتة إلكترونياً حيث يكون ذلك عن طريق أتباع مجموعة من الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:

الذهاب إلي الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة المصرية علي شبكة الأنترنت.

اختيار من قائمة الموقع التسجيل في المنحة.

بعد ذلك تقوم بكتابة الأسم الرباعي للمستفيد في المكان المخصص له.

تكتب رقم البطاقة القومي في المكان الخاص به.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهاتف المحمول.

إدخال المدينة ثم المحافظة وعنوان المنزل.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر التسجيل في المنحة.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021

قامت وزارة القوي العاملة بتوفير خدمة إلكترونية للمواطنين في مصر للاستعلام عن المنحة من خلالها في دقائق بسيطة حيث يتم الاستعلام عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي تتلخص في النحو التالي:

الذهاب إلي موقع وزارة القوي العاملة علي الشبكة العنكبوتية.

اختيار من الصفحة الاستعلام عن المنحة.

تكتب رقم البطاقة القومي للمستفيد.

بعد ذلك تقوم بالنقر علي زر الاستعلام.

يعرض لك نتيجة الاستحقاق في صحفة أخري.

وأيضاً تقوم الوزارة بإبلاغ المستفيد بموعد الصرف عن طريق إرسال له رسالة نصية علي هاتف المحمول تحتوي علي الموعد ويتم الصرف من ماكينات الصراف الألي المنتشرة في مصر.