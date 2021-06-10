رسميا.. تعيين أول قاض فيدرالي مسلم في تاريخ أميركا

صوت مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، بشكل نهائي على تثبيت تعيين "زاهد قريشي"، ليكون القاضي الفيدرالي المسلم الأول في تاريخ البلاد.

وجاء التصويت بواقع موافقة واحد وثمانين عضوا، مقابل معارضة ستة عشر. وقريشي من أصول باكستينية ويبلغ من العمر 46 عاما، ويشغل حاليا منصب قاض في ولاية نيوجيرسي. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال في وقت سابق، إن هذه التعيينات تمثل "التنوع الكبير في الأصول والخبرات ووجهات النظر التي تقف وراء قوة بلادنا".

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