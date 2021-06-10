تبون عن انتخابات الجزائر: "عهد الجاهلية" ولى

قبل يومين من بدء الانتخابات التشريعية في الجزائر، اعتبر الرئيس عبد المجيد تبون أن "عهد الجاهلية ولى"، في إشارة إلى عهد الكوتة الانتخابية.

وتحدث تبون أثناء زيارته مركز عمليات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الخميس، حيث استمع إلى تفاصيل التحضيرات الأخيرة قبيل الانتخابات المقررة السبت.

وأكد الرئيس الجزائري خلال الزيارة أن الانتخابات التشريعية "فرصة للتمثيل الحقيقي ونجاح من يختارهم الشعب"، مضيفا أن "كل صوت له قيمته".

وأوضح: "عهد الكوتة في الانتخابات قد ولى"، واصفا إياه بـ"عهد الجاهلية".

وأثنى الرئيس الجزائري على جاهزية سلطة الانتخابات، التي قال عنها إنها "ملتزمة بألا يضيع أي صوت من أصوات المواطنين".

وشدد على أن "انتخابات 12 يونيو فرصة أولى تعطى للشباب والمثقفين وللناس المستضعفين ماديا"، مذكّرا بقانون الانتخابات الذي يعاقب كل اختراق خصوصا في حالة استعمال المال الفاسد.

وأضاف: "المهمة ليست سهلة، وسلطة الانتخابات هي صمام أمان بالنسبة للثقة التي سيضعها المواطن في مؤسسات الدولة".