ميركل: التحسن في حالات الإصابة بكورونا كان ”مرضيا” 

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الخميس إن التحسن الأخير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا كان "مرضيا"، لكنها حذرت من أن الوباء لم ينته.

ميركل: التحسن في حالات الإصابة بكورونا كان الاتحاد الأوروبي يدعم إجراء تحقيق جديد في منشأ كورونا ويطلب من الصين تسهيل "الوصول غير المحدود"

وأكدت ميركل بعد اجتماع مع زعماء الولايات الألمانية الـ16 أن الخطر الناتج عن انتشار النسخة "دلتا" من كورونا في بريطانيا مثير للقلق، مضيفة: "نحن أمام فصل صيفي فيه الكثير من الاحتمالات لكن يجب ألا نكون مرتاحين. يجب أن نستمر في دراسة الموقف عن كثب".

وقالت "نحن واللقاحات في سباق ضد الفيروس".