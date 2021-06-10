إرتفاع سعر البنزين اليوم فى السعودية الخميس 10 يونيو 2021 بعد مراجعة ارامكو

سعر البنزين اليوم فى السعودية الخميس 10 يونيو 2021 بعد مراجعة ارامكو الدورية التي تتم في نفس هذا اليوم من كل شهر ميلادي، نتيجة هذه المراجعة أما يتم تثبيت أسعار البنزين أو يتم انخفاض أو ارتفاع سعر لتر البنزين، ليس فقط البنزين الذي يتم مراجعته في هذا اليوم، بل يتم مراجعة أيضا سعر الديزل والكيروسين وغاز المسال فضلا عن سعر لتر البنزين 95 وايضا سعر لتر البنزين 91 الاكثر انتشاراً واستخداما في المملكة العربية السعودية.

أصبح يوم العاشر من كل شهر ميلادي الأهم بالنسبة لملايين المواطنين والمقيمين في جميع مدن وقرى المملكة العربية السعودية، وذلك للاعلان في هذا اليوم عن صرف دعم حساب المواطن وصرف الضمان الإجتماعي والإعلان الرسمي لأسعار المواد البترولية وغيرها من الخدمات التي تقدم في هذا اليوم، لهذا تجد الكثيرون يترقبون هذا اليوم جيدا وخاصة ممن يرغبون في التعرف علي أسعار البنزين الجديدة، حيث يبين جدول أسعار المواد البترولية قبل المراجعة الدورية اليوم الأسعار التالية:



سعر بنزين فئة 91 المقدرة 2.08 ريال سعودي.

فئة المقدرة 2.08 ريال سعودي. سعر بنزين فئة 95 المقدره 2.23 ريال سعودي.

أما عن أسعار الديزال فهي لم تتغير منذ عدة أشهر وظلت قبل المراجعة لهذا الشهر 0.52 ريال سعودي، فيما تجد أن أسعار غاز المسال 0.75 ريال سعودي، كما أن سعر لتر الكيروسين 0.70 ريال سعودي.

يتم الآن المراجعة الدورية لأسعار جميع مواد الوقود من كيروسين وغاز المسال وديزل والبنزين فئة 91 و95، والتي يتم العمل بتسعيرة البنزين الجديدة بداية من الساعة الثانية عشرة ليلاً اليوم العاشر من شهر يونيو 2021، وتستمر العمل لمدة شهر إلي أن تعاود أرامكو من جديد بمراجعة التسعيرة الجديدة للبنزين في العاشر من شهر يوليو 2021، لذا يمكنكم الآن التعرف على أسعار البنزين الجديدة اليوم بعد تحديثات شركة أرامكو المنوطة بالاعلان عن كل متغيرات أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية.

اجدد أسعار البنزين اليوم

نذكر السادة القراء أن منذ قليل بدأت أرامكو تحديث السعر الجديد للبنزين والذي شهد تغيير غير متوقع من قبل الخبراء الاقتصاديين، حيث شهد البنزين هذا الشهر إرتفاع جديد، في بنزين 91 والذي أصبح 2.18 ريال سعودي، وايضا تغيير جديد في أسعار البنزين 95 والذي أصبح 2.33 ريال سعودي، ولم يحدث أي تغيير في أسعار المواد البترولية الأخري مثل الأسعار الجديدة الكيروسين لم يحدث بها أي تغيير، لم يحدث أي تغيير أيضاً في أسعار غاز المسال أو الديزل.



وصلنا إلي نهاية هذا الموضوع سعر البنزين اليوم فى السعودية الخميس 10 يونيو 2021 بعد مراجعة ارامكو.