مصر وفرنسا تجريان تدريبات جوية مشتركة

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية، الخميس، تدريبا جويا مشتركا بإحدى القواعد الجوية المصرية، وفقما أورد مراسل "دوت الخليج" في القاهرة.
وقال المتحدث العسكري المصري في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن هذا التدريب يأتي في إطار خطة القيادة الجيش المصري "للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة".
وأضاف المتحدث أن التدريب تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التي تضمنت أعمال الهجوم والدفاع عن أهداف حيوية، وشمل اشتباكات جوية بين الجانبين بمشاركة أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين.
وقال إن "التدريبات عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راق، فضلا على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة".
وتأتي هذه التدريبات في ظل تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.
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