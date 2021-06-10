طالبان: ينبغي لتركيا سحب قواتها من أفغانستان

قال متحدث باسم حركة طالبان إنه ينبغي لتركيا سحب قواتها من أفغانستان بموجب اتفاق العام الماضي بشأن سحب القوات الأميركية.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان في رسالة نصية لرويترز "تركيا كانت جزءا من قوات حلف شمال الأطلسي في الأعوام العشرين الماضية ولذلك فإنه ينبغي لها الانسحاب من أفغانستان على أساس الاتفاق الذي وقعناه مع الولايات المتحدة يوم 29 فبراير 2020".

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