الجيش اليمنى: قتلى وجرحى من الحوثيين فى عملية تمشيط شمال صعدة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "سبوتنيك"، أن "وحدات من قوات الجيش نفّذت عملية تمشيط وتأمين للمواقع الأمامية فى جبال الغرابة والجربة بجبهة الصَفراء شمال شرقى صعدة، بعد رصد استحداث مجاميع من الحوثيين مواقع وتنفيذها محاولات تسلل خلال الأيام والساعات الماضية". وأضافت أن "العملية أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر الحوثيين، فيما استعاد الجيش أسلحة وذخائر". وفى 25 مايو الماضى، أعلن الجيش اليمنى مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين، إثر مواجهات بين قواته ومسلحى الحوثيين، فى وادى عَار وجبال البليسة فى مديرية الصَفراء شمال شرقى صعدة.

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