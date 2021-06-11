أسعار البنزين الجديدة بالسعوديه يونيو 2021 لبنزين 91و 95 ومواعيد بدء العمل بها

يترقب كافة المتواجدين في المملكة معرفة أسعار البنزين الجديدة بالسعوديه يونيو 2021 والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها اليوم الخميس، على أن يتم بدء العمل بها منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الحادي عشر من شهر يونيو حسب الأسعار التي تحددها شركة أرامكو السعودية، والتي تقوم بتحديد الأسعار شهريًا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لمراجعة الأسعار وتحديد السعر التلقائي سواء بزيادة أو انخفاض عن الأسعار في الشهر السابق.

أسعار البنزين الجديدة بالسعوديه يونيو 2021

أوضحت شركة أرامكو السعودية أن الهدف من التسعير التلقائي للوقود والبنزين الذي يتم شهريًا هو التماشي مع الأسعار العالمية، كي لا تتحمل الدولة المزيد من الأعباء الاقتصادية، وخاصة وهي تقوم بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية التي سيكون لها مردود اقتصادي كبير وسوف تتسبب في تغيرات كبيرة بالمملكة ولكنها تسبب صرف مبالغ طائلة تؤثر على اقتصاد أي دولة مهما كان قويًا.

تسعيرة البنزين في السعودية

وكانت شركة أرامكو السعودية قد قررت منذ فترة تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين من ربع سنوية إلى شهرية، على أن يتم التعديل كل شهر في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم فرض عقوبات على المحطات الغير قائمة بتطبيق الأسعار الجديدة، والتي يجب بدء العمل بها في اليوم الحادي عشر من كل شهر ميلادي.

يتم التعديل في كل شهر بناء على الأسعار التي تقدمها شركة أرامكو السعودية، وجاءت الأسعار القديمة كالتالي :

سعر بنزين 91: 2.08 ريال.

سعر بنزين95: 2.23 ريال.

أما سعر ديزل: 0.52 ريال.

أيضا سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال.

سعر الكيروسين: 0.70 ريال.

وعلاوة على ذلك يتم تعديل أسعار البنزين ومنتجات الطاقة في السعودية شهريًا وفقًا للإجراءات التي تقدمها المملكة حيث تكون الأسعار قابلة للارتفاع أو الانخفاض بناء على أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

شركة أرامكو السعودية

أيضا توفر شركة أرامكو السعودية أنواع الوقود المختلفة من أجل تلبية كافة الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات في داخل السعودية، حيث توفر وقود بنزين 91/95 من أجل السيارات التي تعمل بالبنزين، وأيضًا وقود خاص بالديزل من أجل الشاحنات والمركبات الأخرى، وتقوم شهريًا بمراجعة وتغيير الأسعار الخاصة بهم شهريًا.