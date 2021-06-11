الأسعار الجديدة للبنزين في السعودية يونيو 2021 تشهد ارتفاعاً كبيراً بعد أن أعلنت شركة أرامكو منذ قليل السعر الجديد للبنزين وذلك بعد المراجعة الدورية التي تقوم بها الشركة كل شهر في يوم 10 ميلادي.

أوضحت أرامكو السعودية الشركة المتخصصة في الإعلان عن سعر البنزين الجديد أنها انتهت من تجهيز الأسعار الجديدة والتي سيتم العمل بها بداية من يوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021، وينتهي العمل بالتسعيرة الجديدة بعد انتهاء يوم 10 يوليو 2021، أي بعد مراجعة شركة أرامكو التعديلات الجديدة لأسعار المواد البترولية.

بات سعر المواد البترولية أكثر ما يشغل تفكير الكثيرون في المملكة العربية السعودية ومع بدء هذا اليوم الحادي عشر من شهر يونيو 2021، يبدأ المواطن والمقيم يتساءل عن سعر البنزين اليوم، كم سعر البنزين اليوم، هل تغير سعر لتر البنزين 91، هل شهد إرتفاع في سعر البنزين فئة 95 وغيرها من التساؤلات التي يتم تداولها في هذه الساعات الأخيرة من اليوم، حيث مع انتهاء يوم العاشر من شهر يونيو ينتهي العمل بالتسعيرة القديمة للبنزين والتي كانت كالتالي:

سعر لتر البنزين 91: تقدر بقيمة 2.08 ريال سعودي.

91: تقدر بقيمة 2.08 ريال سعودي. سعر لتر البنزين 95: تبلغ قيمتها 2.23 ريال سعودي.

95: تبلغ قيمتها 2.23 ريال سعودي. سعر الديزل: تقدر بقيمة 0.52 ريال سعودي.

الديزل: تقدر بقيمة 0.52 ريال سعودي. سعر لتر الغاز المسال: تبلغ 0.75 ريال سعودي.

المسال: تبلغ 0.75 ريال سعودي. سعر الكيروسين: بقيمة 0.70 ريال سعودي.

تم الآن مراجعة ارامكو السعودية للأسعار وجاءت كالتالي:

سعر البنزين فئة 95 2.33 ريال سعودي. سعر البنزين فئة 91 2.18 ريال سعودي. سعر الديزل 0.52 ريال سعودي. سعر غاز المسال 0.75 ريال سعودي. سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي.

يستمر العمل بهذه التسعيرة لمدة ثلاثين يوما، وصلنا إلي ختام شرح الأسعار الجديدة للبنزين في السعودية يونيو 2021 تشهد ارتفاعاً كبيراً.