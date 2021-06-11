توثيق عقد زواج على منصة أبشر، منصة أبشر ليست مثل باقي المشاريع، فهي قامت بالانتقال من عصر التعاملات الورقية، إلى عصر المعاملات الإلكتروني، فمنذ أن بدأت منصة أبشر في الانطلاق، فقد قدمت لعملائها حوالي أكثر من 279 خدمة من الخدمات الإلكترونية منها توثيق عقد زواج على منصة أبشر، وقد استهدفت هذه المنصة أكثر من 20 مليون مستخدم، كما أن المنصة قامت بتحقيق العديد من الإنجازات، وذلك حتى ترفع مستوى الحكومة للخدمات الإلكترونية التي تقدمها للجمهور، كما أنها تحرص كل الحرص أن توفر جميع سبل الراحة لمستخدميها، بالإضافة إلى حرصها على أمان المعلومات.

خدمات توثيق عقد زواج على منصة أبشر

منصة أبشر تقدم جميع الخدمات الحكومية الخاصة بالموافقة على عقود الزواج، وخدمات توثيق عقد زواج على منصة أبشر، سواء كان هذا الزواج زواج سعودي من أجنبية، أو زواج سعودية من أجنبي.

حيث تقدم المنصة تقدم جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للموافقة على الزواج، كما أنها تقدم لكم خطوات التقديم الإلكتروني على المنصة، وفيما يلي سوف نتعرف عليهم.

الموافقة على زواج سعودي من أجنبية مولودة ومقيمة في المملكة

إن هذه الخدمة هي من الخدمات توثيق عقد زواج على منصة أبشر التي تقدمها منصة أبشر في إمارة المدينة المنورة، حيث أن هذه الخدمة تتيح للمستخدم من أن يأخذ الموافقة على زواج رجل سعودي من امرأة أجنبية، ولكن يجب أن تكون مولودة ومقيمة بالمملكة.

متطلبات الموافقة على الخدمة

أن يكون عُمر المستفيد أكثر من ثلاثين عاماً.

خطوات التقديم للخدمة

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

قم باختيار إمارة المدينة المنورة.

بعد ذلك قم باختيار الخدمة من قائمة الخدمات التي لديك.

ثم قم بتقديم الطلب.

معلومات عن الخدمة

رسوم طلب الخدمة مجانية.

تستهدف هذه الخدمة المواطنين.

القنوات التي تقدم هذه الخدمة (البوابة الإلكترونية للجهة، أجهزة الخدمة الذاتية، مراكز الخدمة).

يتم تنفيذ الخدمة في حوالي يوم.

توثيق عقد زواج سعودي من أجنبية

خدمة أبشر الإلكترونية تقدم هذه خدمة توثيق عقد زواج على منصة أبشر للمستخدمين للتقديم لطلب توثيقات عقود الزواج السعودية من أجنبية بكل سهولة مع جميع مرفقاتها، وذلك دون تكلف عناء الحضور للمقر الرئيسي للإمارة، وتوفير الوقت والجهد.

خطوات التقديم للخدمة

الدخول للبوابة الإلكترونية للإمارة .

قم بتسجيل عضوية، أو يمكنك الدخول بالعضوية إن كانت لديك واحدة.

يجب اختيار خدمة تقديم الاستدعاء من الخدمات الموجودة أمامك.

ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة، وقم بتحديد طلبك وهو توثيق عقد زواج سعودي من أجنبية.

معلومات عن الخدمة

الخدمة مجانية تماماً.

هذه الخدمة للمواطنين.

القنوات التي تقدم هذه الخدمة (البوابة الإلكترونية للجهة، أجهزة الخدمة الذاتية، مراكز الخدمة).

يتم تنفيذ الخدمة فوراً.

زواج سعودية من أجنبي مقيم

إن هذه الخدمة تقدم للمستخدمين من المواطنين أن يقوموا بالتقديم على طلب زواج امرأة سعودية من رجل أجنبي مقيم في المملكة العربية السعودية بجميع المرفقات، حيث يتم التقديم على هذه خدمة توثيق عقد زواج على منصة أبشر بكل سهولة، وذلك دون الحصو للإمارة، حيث أنها توفر الوقت والجهد للمواطنين.

خطوات التقديم للخدمة

عليك الدخول على الخدمات الإلكترونية من منصة أبشر .

بعد ذلك يمكنك الدخول على خدمات الزواج.

قم باختيار زواج سعودية من أجنبي مقيم.

يجب عليك بعد ذلك مليء البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم قم بإرسال طلبك.

معلومات عن الخدمة

يقدم الموقع هذه الخدمة بالمجان.

ومتاحة للمواطنين فقط.

القنوات التي تقدم هذه الخدمة (البوابة الإلكترونية للجهة، أجهزة الخدمة الذاتية، مراكز الخدمة).

تُنفذ الخدمة على الفور.

توثيق عقد زواج سعودي من أجنبية

إن منصة أبشر توثيق عقد زواج على منصة أبشر تقدم خدمة توثيق عقود الزواج السعوديين من الأجانب، حيث أن المواطن الذي يستخدم هذه المنصة يمكنه أن يستفيد بهذه الخدمة، حيث أنه يمكن أن يوثق عقد الزواج بجميع المرفقات بشكل سلس للغاية، وذلك دون أن يضطر للحضور إلى مقام الإمارة، وبذلك سيوفر الوقت وعناء تنقله من المنزل للإمارة.

خطوات التقديم للخدمة

قم بالدخول للبوابة الإلكترونية للإمارة .

قم بالتسجيل في البوابة الإلكترونية.

إن كنت قد سجلت بالفعل قم بالدخول بالعضوية.

يجب اختيار خدمة تقديم الاستدعاء.

ثم إدخال البيانات الكاملة.

قم بتحديد طلبك وهو توثيق عقد زواج سعودي من أجنبية.

معلومات عن الخدمة

الخدمة مجانية.

تقدم الخدمة للمواطنين.

القنوات التي تقدم هذه الخدمة (البوابة الإلكترونية للجهة، أجهزة الخدمة الذاتية، مراكز الخدمة).

تنفذ الخدمة في الحال.

زواج سعودي من أجنبية مقيمة

هذه الخدمة التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية، هي عبارة عن طلب زواج رجل سعودي من امرأة أجنبية مقيمة في المملكة العربية السعودية في إمارة حائل.

متطلبات التقديم على الخدمة

يجب تواجد الهوية الوطنية للمرأة الأجنبية.

كما أنه من الضروري أن يكون لديها شهادة ميلاد خاصة بها، ويجب أن تكون صادرة من المواليد، ومن الضروري أن تكون وفقاً لنظام الأحوال المدنية.

يتوجب على المرأة الأجنبية أن يكون لديها إقامة مفعولها ساري، أو يكون لديها تصريح خاص.

يجب على الرجل السعودي من أن يكون من الفئة الممنوعة من الزواج بالأجانب، مثل: (الوزراء، العسكري في جميع القطاعات)

بعد ذلك يجب أن تتواجد شهادة طبية بالفحص الشامل.

خطوات التقديم للخدمة

عليك الدخول لمنصة أبشر الإلكترونية.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار إمارة حائل.

يجب إختيار الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار خدمات الزواج.

يجب اختيار نوع الطلب الخاص بك.

بعد ذلك قم بمليء البيانات الصحيحة كاملة.

ثم قم بإرسال الطلب.

معلومات عن الخدمة

الخدمة مجانية تماماً.

هذه الخدمة متاحة للمواطنين.

القنوات التي تقدم هذه الخدمة (البوابة الإلكترونية للجهة، أجهزة الخدمة الذاتية، مراكز الخدمة).

تُنفذ الخدمة في يوم تقريباً.

زواج سعودي من مقيمة لها شهادة ميلاد سعودية

هذه الخدمة توفر طلب الزواج من أجنبية مقيمة في إمارة مكة المكرمة، يمكنك أن تقوم بطلب هذه الخدمة من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، ويمكنك متابعة طلبك من خلال المنصة.

خطوات التقديم للطلب

يجب الدخول إلى منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم قم باختبار إمارة مكة المكرمة.

القيام باختبار خدمات الزواج.

اختيار نوع الطلب، وهو زواج سعودي من مقيمة لها شهادة ميلاد سعودية.

قم بمليء البيانات المطلوبة كاملة وبشكل صحيح.

ثم إرسال الطلب.

معلومات عن الخدمة