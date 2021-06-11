شروط وطريقة التسجيل في برنامج ريف إلكترونيًا في السعودية

شروط التسجيل في برنامج ريف قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية طريقة التسجيل في برنامج ريف،وهو مخصص من أجل تقديم الدعم إلى العديد من الفئات من الحاصلين على الجنسية السعودية، كما تهتم المملكة اهتماماً بالغاً بالزراعة والأراضي نظراً لما تمثله هذه الأمور من أهمية حيوية لاقتصاد المملكة وأمنها الغذائي، وقد طرح العديدين تساؤلات حول طرق الحصول علي الدعم وشروط الحصول عليه، ويستهدف برنامج ريف لدعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة عدد من القطاعات المندرجة تحت قائمة قطاع الإنتاج الزراعي في المملكة، وحدد البرنامج أن التحقق من أهلية المتقدمين بطلب الحصول على الدعم المادي من برنامج ريف قد تستغرق حوالي 60 يوم من تاريخ التقديم.

أن يرسل المستخدم تصميم هندسي للملصق الخاص بالأرض الزراعية، أو المزرعة موضوعاً عليه الشعار الوطني السعودي الخاص بالمنتجات العضوية ورقم التسجيل. أن يكون المتقدم مواطن سعودي أو لديه بطاقة تنقل. يشترط أن لا بد أن يكون قيمة إجمالي الدعم لا تزيد عن 54 ألف ريال سعودي. استخراج وثيقة العمل الحر لأسرة المتقدم على الدعم. احتراف أحد المهن المتعلقة بالقطاع الزراعي، وخصوصًا المجالات المتاحة من خلال برنامج ريف. لابد من إرفاق وكالة سارية الصلاحية بصيغة pdf أو jpg . يلزم إرفاق شهادة التوثيق، وصورة واضحة من رقم الآبيان.

شروط التسجيل في برنامج ريف في السعوديةطريقة التسجيل في برنامج ريف إلكترونيًا

يبحث الكثير من المستفيدين من برامج الدعم الريفي من المزارعين حول آلية التسجيل وتقديم طلب للاستفادة من الدعم المادي المُقدم، حيثُ يمكنهم التسجيل بشكل مباشر في بوابة ريف السعودية إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:

أن يقوم المستخدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة ريف الإلكترونية. قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب الموجودة أعلى الصفحة. سوف يرسل إلي المستخدم من قبل البوابة رسالة نصية قصيرة على رقم هاتفك المُسجل خلال عملية تسجيل البيانات لتأكيد طلب التسجيل. ثم أنقر على أيقونة تقديم طلب الدعم من البوابة. و أخيرا مراجعة طلبك المُسجل وإن تمت الموافقة عليه من الجهة المختصة بالأمر سيتم تزويدك بالدعم المطلوب.

أهداف برنامج ريف في المملكة

يستهدف برنامج ريف العديد من الأهداف التي تصب في مصلحة المزارع والتي يكون من أهمها تحسين العمل في القطاع الزراعي الريفي في المملكة العربية السعودية، زيادة الكفاءة والإنتاجية في المحاصيل الزراعية المُنتجة، رفع مستوى المعيشة والحياة الاجتماعية لصغار المزارعين، الاستفادة من المناطق الزراعية الموجودة في المملكة وفقاً للموارد الطبيعية وإمكانياتها الزراعية.