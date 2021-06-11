تطبيق التقاعد وتحديث بيانات المستفيد عبر المؤسسة العامة للتقاعد

تعد المؤسسة العامة للتقاعد من أكثر عمليات البحث بشكل تدريجي من قبل المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية للصالح العام، حيث تشهد المملكة تطور بشكل مستمر وتحقيقاً لرؤية المملكة في 2030، ونذكر أن المؤسسة تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها، وقد أعلنت المؤسسة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن هناك تطبيق التقاعد، وذلك تواكباً مع التحديثات الأخيرة فقد تم توفير تطبيق التقاعد من خلال الموبايل، ونذكر من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني خطوات تحميل تطبيق التقاعد وكيفية الاستفادة من خدماته.

المؤسسة العامة للتقاعد:

تعد المؤسسة العامة للتقاعد من أكثر المؤسسات التي تفيد المجتمع من قبل المملكة العربية السعودية، حيث تعيل الشخص المتقاعد لمواجهة الظروف الصعبة، من خلال معاش التقاعد الذي يتم صرفه في الموعد المحدد له من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، حيث يتم صرف معاش التقاعد في اليوم الموافق 25 من كل شهر ميلادي ويتم تغيير موعد الصرف في حالة إنه وافق أجازة رسمية.

تطبيق التقاعد وحجز موعد:

وفرت المؤسسة على العديد من الأشخاص الذين يقومون بالاستفادة من المؤسسة العامة للتقاعد تطبيق التقاعد، وذلك تيسيراً عليهم التعامل بدون الحاجة إلى الذهاب إلى الفرع الرئيسي، حيث تم توفير تطبيق التقاعد من خلال نظام الأندرويد والأيفون والتعامل بكل سهولة ويسر.

خدمات المؤسسة العامة للتقاعد:

تتعدد خدمات المؤسسة العامة للتقاعد ومن أكثر الخدمات خلال الفترة الأخيرة استخداماً خدمة حجز موعد، إثبات بعدم وجود معاش تقاعدي، التحقق من التعريف بالمعاش، بالإضافة إلأى أن أنظمة التقاعد تختلف حيث تنحصر في أربعة أنظمة وهي:

نظام التقاعد المدني

بالإضافة إلى نظام التقاعد العسكري

وكذلك نظام تبادل المنافع

وبجانبهم نظام مد الحماية التأمينية

تحديث بيانات المتقاعدين عبر المؤسسة:

أكدت المؤسسة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على ضرورة التأكد من الرسائل التي يتم إرسالها للأشخاص المستفيدين منها، ومن مصدرها، حيث تحتوي على ضرورة تحديث البيانات الشخصية الخاصة بالأشخاص المتقاعدين، ويتم تحديث البيانات من خلال الدخول على الصفحة الشخصية بعد الدخول على الرابط الرسمي لمؤسسة العامة للتقاعد، ثم اختيار تحديث البيانات والتأكد من صحة البيانات.