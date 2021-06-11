مجلس الأمن السودانى يبحث التنسيق مع القاهرة فى ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، مساء اليوم الخميس، اجتماع مجلس الأمن والدفاع.

وقال وزير الداخلية السودانى الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، مقرر المجلس -فى تصريح صحفى- إن المجلس ناقش عددا من القضايا شملت الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود، ونقص الإمداد المائى والكهربائى.

وأضاف أن المجلس استمع لتقرير حول الأحداث التى شهدتها مدينة بورتسودان (شمال شرق السودان)، وولاية جنوب دارفور (غرب السودان)، إضافة إلى التعديات الإثيوبية على الحدود السودانية الشرقية، لافتاً إلى أن الاجتماع اصدر عددا من التوجيهات والترتيبات لمعالجة تلك القضايا.

وفيما يخص الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود، أوضح وزير الداخلية السودانى، أن المجلس اتخذ العديد من التدابير والتوجيهات التى من شأنها امتصاص آثار تلك الزيادة.

وأضاف أن المجلس أصدر عددا من القرارات لتعزيز الوجود الأمنى فى منطقة الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى الحدودية مع اثيوبيا، منوها بأن المجلس عبر عن إشادته وتقديره للجهود التى بذلتها القوات المسلحة على الحدود الشرقية.