تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية hd على النايل سات وعرب سات

تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية، ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية hd، وتعد القناة من أهم وأشهر القنوات الرياضية، في السودان وفي الوطن العربي، لما تمتلكه القناة من حقوق نقل العديد من البطولات المحلية داخل السودان، وكذلك للمحتوى الإعلامي المتميز الذي تقدمه القناة، وتمتلك القناة نخبة متميزة من الإعلاميين، الذين يقدمون العديد من البرامج الرياضية الممتعة، والتي تجذب الكثير من محبي الرياضة في السودان، وكذلك لديها العديد من المراسلين الرياضيين، الذين يتنقلون في مختلف الملاعب الرياضية، في مختلف الألعاب لنقل كافة الأحداث الرياضية، التي تهم المشجع السوداني والعربي.تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية
كما ذكرنا سابقاً أن قناة الملاعب من أشهر القنوات الرياضية في السودان، لكونها تمتلك نقل العديد من البطولات، كما تقوم بنقل مباريات المنتخب السوداني، في العديد من المحافل الدولية، وكذلك تقوم بنقل مباريات الأندية السودانية، وتنقل الأحداث الرياضية للمشاهد، من خلال مراسليها المنتشرين في كل الملاعب، كما أنه تقوم بعمل العديد من البرامج الرياضية المهتمة بالرياضة العالمية.
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11391
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|القمر
|عرب سات
|التردد
|12034
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
- الضغط على زر MENU الموجود على ريموت الريسيفر.
- اختيار أيقونة “تركيب” من القائمة الموجودة على الشاشة.
- النقر على زر “إضافة” وكتابة تردد القناة.
- ثم كتابة معدل الترميز والاستقطاب والضغط على زر “بحث”.
- تعد من أهم القنوات الرياضية الموجودة في السودان.
- تقدم محتوى إعلامي هادف يرتقي بالحياة الرياضية في السودان.
- تستخدم أحدث أجهزة البث لنقل كافة المباريات والبرامج في أفضل صورة وأحسن صوت.
- تعمل القناة بشكل مجاني وعلى مدار 24 ساعة.
- تمتلك مجموعة كبيرة ومتميزة من الإعلاميين الرياضيين، الذين يقدمون للمشاهد أفضل البرامج الرياضية.
- تستحوذ القناة على نسبة مشاهدة عالية لما تمتلكه القناة من نقل العديد من البطولات في السودان.
الوسوم
تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية، ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية hd، وتعد القناة من أهم وأشهر القنوات الرياضية، في السودان وفي الوطن العربي، لما تمتلكه القناة من حقوق نقل العديد من البطولات المحلية داخل السودان، وكذلك للمحتوى الإعلامي المتميز الذي تقدمه القناة، وتمتلك القناة نخبة متميزة من الإعلاميين، الذين يقدمون العديد من البرامج الرياضية الممتعة، والتي تجذب الكثير من محبي الرياضة في السودان، وكذلك لديها العديد من المراسلين الرياضيين، الذين يتنقلون في مختلف الملاعب الرياضية، في مختلف الألعاب لنقل كافة الأحداث الرياضية، التي تهم المشجع السوداني والعربي.تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية
كما ذكرنا سابقاً أن قناة الملاعب من أشهر القنوات الرياضية في السودان، لكونها تمتلك نقل العديد من البطولات، كما تقوم بنقل مباريات المنتخب السوداني، في العديد من المحافل الدولية، وكذلك تقوم بنقل مباريات الأندية السودانية، وتنقل الأحداث الرياضية للمشاهد، من خلال مراسليها المنتشرين في كل الملاعب، كما أنه تقوم بعمل العديد من البرامج الرياضية المهتمة بالرياضة العالمية.
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11391
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|القمر
|عرب سات
|التردد
|12034
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
- الضغط على زر MENU الموجود على ريموت الريسيفر.
- اختيار أيقونة “تركيب” من القائمة الموجودة على الشاشة.
- النقر على زر “إضافة” وكتابة تردد القناة.
- ثم كتابة معدل الترميز والاستقطاب والضغط على زر “بحث”.
- تعد من أهم القنوات الرياضية الموجودة في السودان.
- تقدم محتوى إعلامي هادف يرتقي بالحياة الرياضية في السودان.
- تستخدم أحدث أجهزة البث لنقل كافة المباريات والبرامج في أفضل صورة وأحسن صوت.
- تعمل القناة بشكل مجاني وعلى مدار 24 ساعة.
- تمتلك مجموعة كبيرة ومتميزة من الإعلاميين الرياضيين، الذين يقدمون للمشاهد أفضل البرامج الرياضية.
- تستحوذ القناة على نسبة مشاهدة عالية لما تمتلكه القناة من نقل العديد من البطولات في السودان.
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