موعد مباراة سنغافورة والسعودية في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة سنغافورة والسعودية في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ، يلتقي منتخب سنغافورة ومنتخب السعودية من دوري المجموعات في الجولة الثامنة ويفتح ملعب مرسول بارك أبوابة من جديد لاستقبال مباراة قوية تجمع بين الفريقين حيث فاز منتخب السعودية في مباراتة الأخيرة على اليمن في التصفيات المجمعة ليقترب أكثر من التأهيل، وخسر فريق سنغافورة في مباراتة بالأربعة من المنتخب الفلسطيني ليتراجع للمركز قبل الأخير ويسعى لخطب المباراة لتعويض الخسارة في مباراة الذهاب.

ترتيب الفريقين في جدول المباريات.

يحتل الفريق الأخضر صدارة المجموعة الرابعة بعد خوض 6 مباريات فاز منها بأربع وتعادل في أثنين ولدية رصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان. بينما منتخب سنغافورة يتواجد في المركز الرابع وقبل الأخير في ترتيب المجموعة ولديك 7نقاط في رصيدة تم جمعهم من بفوزين وتعادل ب7 مباريات وتأكد منتخب سنغافورة من خروجة من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم رسمياً، بينما يدخل منتخب السعودية مع نظيرة منتخب سنغافورة ويسعى الفريق لخظف المباراة لإضافة 3نقاط جديدة لترفع من رصيدة للأستمرار في تحقيق الفوز.

موعد مباراة سنغافورة والسعودية والقنوات الناقلة.

يلتقي الفريقين لخوض مباراة قوية يوم الجمعة 11 يونيو 2021. الموافق 1من ذو القعدة 1442. وتنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتعرض المباراة على قنوات السعودية الرياضية وهي الناقل الحصري لبطولات المملكة ومباريات الأخضر في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ويمكنكم المشاهدة على القمرين النايل سات وعرب سات.

نايل سات التردد 12418، معدل الترميز 27500 معامل التصحيح5/6

العرب سات التردد 12015، معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6.

ويمكنكم مشاهدة المباراة بجودة عالية بدون تقطيع أو تشويش مع المعلق الرياضي عبدالله الحربي ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.