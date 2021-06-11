تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sports HD-SD 2021 الرياضية “بلس” نايل سات وعربسات

تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sports HD-SD الجديد 2021 والكويت الرياضية “بلس” على القمر نايل سات وعربسات والتي ستقوم اليوم بإذاعة وتقل مباراة الكويت والأردن في الجولة الثامنة من المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، هذا وقد أعلنت قناة الكويت الرياضية عن موعد مباراة الكويت ضد الأردن، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المُكرمة، حيث يفتح ستاد جابر الأحمد الدولي أبوابة لاستقبال المباراة، ويُذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان كانت قد انتهت بالتعادل السلبي، هذا ويمكن مشاهدة مباراة العراق وهونج كونج على تردد قناة العراقية الرياضية، أو تردد قناة الشباب سبورت العراقية، كما يمكن التعرف على تردد قناة الشارقة الرياضية الناقلة مباراة الإمارات وأندونيسيا، وذلك في إطار مباريات التصفيات لكأس العالم 2022.

تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sports HD-SD الجديد 2021

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير نايل سات 8 غربا 11054 عمودي 27500 2/3 مفتوح عرب سات 26 شرقا 12523 أفقي 27500 2/3 مفتوح

وتجدر الإشارة إلى أن قناة الكويت الرياضية تُعد وبحق من القنوات الرياضية العربية ذائعة الصيت، وهي نموذج للإعلام الراضي الاحترافي والذي يتمتع بقدر وافر من المهنية، وتتبع القناة تلفزيون الكويت الرسمي، وهي الجهة المالكة للقناة،ومن الجدير بالذكر أن تلفزيو الكويت يمتلك قناتين رياضيتين، وهما قناة الكويت الرياضية “القناة الثالثة الرياضية – KTV Sport سابقاً” وقناة الكويت الرياضية بلس “KTV Sport Plus”، وتعبرا كلتا القناتين من القنوات صاحبة الشعبية والقاعدة الجماهيرية الواسعة ليس محليا فقط، بل يمتد الاهتمام بالقنوات الرياضية الكويتية ليشمل دول الخليج وعموم البلدان العربية.

كما تجدر الإشارة إلى أن قناة الكويت الرياضية وقناة الكويت الرياضية بلس من القنوات الرياضية العربية المجانية والمفتوحة، وذلك لأنها تبث ما تقدمه من أحداث ومباريات وفاعليات رياضية بدون تشفير، حيث يمكن مشاهدة القناة والاستمتاع بما تقدمه بمجرد تحميل إشارة بث تردد القناة على أجهزة الاستقبال، هذا وتتميز القناة أيضا بكونها متواصلة البث، وذلك طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة. كما تمتلك القناة موقع الرسمي لقناة الكويت الرياضية، يمكن متابعة أخبار القناة وما تقدمه من خلال موقعها الرسمي.

أشهر برامج تقدمها قناة الكويت الرياضية

ما بين الشوطين

ما بين السطور

الاختيار

شاهد على الرياضة

تردد قناة الكويت الرياضية والرياضية “بلس” على القمر نايل سات وعرب سات



القمر الصناعي نايل سات عرب سات بدر 4 التردد والاستقطاب

11055عمودي

11678 عمودي 12523 أفقي معدل تصحيح الخطأ 2/3 3/4 معدل الترميز 27500 27500 تقنية البث HD عالية الجودة.

التقنية العادية SD HD تغطية المناطق الجغرافية الشرق الأوسط.

شمال أفريقيا الشرق الأوسط

وسط أفريقيا

جنوب أوروبا

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن مشاهدة قناة الكويت الرياضية من خلال الرسيفر العادي SD، وكذلك يمكن مشاهدة القناة عبر الرسيفرات التي تدعم التقنية عالية الجودة HD، هذا وتغطي إشارة بث القناة مساحة جغرافية واسعة تشمل جميع البلدان العربية، هذا وتقدم لقناة أفضل الاستوديوهات التحليلية التي تواكب المباريات التي تقوم القناة بإذاعتها.