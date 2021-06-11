ماكرون: على الناتو توضيح استراتيجيته تجاه روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفى فى باريس، اليوم الخميس: "أعتقد أن الناتو فى وضع يكون عنده من الضرورى توضيح استراتيجيته فى مختلف المجالات. وعلينا أن نوضح إلى أين تتجه المنظمة، وقبل كل شيء ما هى العلاقات التى يريدها الحلف مع روسيا".
ورحب الرئيس الفرنسى باللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى جو بايدن، مضيفا أنه كان دائما يؤيد الحوار.
وأضاف: "كنت استغرب دائما من الانتقادات التى واجهتها فرنسا بسبب الحوار (مع روسيا)".
يذكر أن لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن من المقرر أن يعقد فى جنيف يوم 16 يونيو الجارى.
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