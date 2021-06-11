رابط استعلام نتائج السانكيام 2021 cinq الموقع الوطني للإمتحانات والمسابقات

نتائج السانكيام 2021 cinq برقم التسجيل هو ماقد بدأ يبحث عنه خلال هذه الأيام طلاب المرحلة الابتدائية في الجزائر، خاصة بعد أن تم تأكيد ظهور نتائج السانكيام عبر موقع وزارة الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية في الجزائر.

ويترقب خلال الأيام القادمة طلاب السانكيام 2021 إعلان وزارة التربية الوطنية عن نتائج السانكيام على شبكة الإنترنت حيث ستكون النتائج متوفرة لكافة الطلاب في مختلف الولايات الجزائرية فور أن تقوم الوزارة بالإعلان عن النتائج من خلال مؤتمر صحفي تعقده وزارة التربية الوطنية، ويتم فيه الإعلان عن نسب نجاح الطلاب في نتائج السانكيام 2021 بمختلف الولايات الجزائرية.

نتائج السانكيام 2021 cinq

وتتم حالياً أعمال التصحيح الخاصة بدفاتر إجابات الطلاب في مختلف المواد في كافة الولايات الجزائرية، وذلك من أجل سرعة الإنتهاء من تصحيح ورصد درجات الطلاب، وكافة أعمال الكنترول قبل القيام بإعتماد نتائج السانكيام في كافة الولايات بالجزائر، ومن ثم يتم الإعلان عن نتائج السانكيام 2021 بشكل إلكتروني برقم التسجيل الخاص بالطالب، وذلك من خلال موقع السانكيام، وموقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات التابعين لوزارة التربية الجزائرية، حيث يتم توفير النتائج لكافة الطلاب وبدون الحاجة للذهاب إلى المدارس من أجل الإطلاع والاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية في الجزائر والمعروفة باسم نتائج السانيكام.

الاستعلام عن نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل

ومن أجل الاستعلام عن نتائج السانكيام 2021 نتائج المرحلة الابتدائية في الجزائر فكل ماعليكم هو التوجه إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الإنترنت من خلال زيارة رابط الموقع وعنوانه هو: onec.dz، ومن ثم الدخول إلى الموقع واختيار نتائج الشهادة الابتدائية، ومن ثم البدء بالاستعلام عن النتائج برقم الطالب.

رابط استعلام نتائج السانكيام cinq 2021

كما أن يمكن لطلاب مرحلة التعليم الابتدائي وأولياء الأمور في الجزائر الإطلاع على نتائج طلاب السانكيام 2021 من خلال زيارة موقع السانكيام على الإنترنت بشكل مباشر وعنوانه هو: cinq.onec.dz حيث يوفر الموقع نتائج السانكيام 2021 بشكل مباشر فور الإعلان عن ظهورها في مختلف الولايات الجزائرية من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية.