كورونا فى المكسيك.. 3.762 جديدة إصابة و277 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "الغد"، أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19"، إلى مليونين و445 ألفًا و538، فيما بلغ إجمالى الوفيات 29 الفًا و580 حالة.

وترجح الحكومة المكسيكية أن تكون الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة فى البيانات الرسمية.